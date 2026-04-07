Быстров: «У «Спартака» нет лидера. Вся команда должна показывать футбол качественнее»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в интервью «СЭ» заявил, что у красно-белых нет лидера. В 23-м туре чемпионата России московская команда обыграла «Локомотив» (2:1).

— Кто из игроков понравился вам в дерби?

— У «Спартака» нет лидера. Барко что-то пытается тащить на себе, но четкой объединяющей фигуры нет. Команда ровненькая.

— Максименко давно в клубе.

— Если он лидер, то команде ничего не светит. Он хороший вратарь, но должен быть лучше. Весь «Спартак» обязан показывать более качественный футбол, бороться за чемпионство. У них такие траты, такая селекция... «Спартак» — не тот клуб, который должен бороться за второе и третье место. Даже с исторической точки зрения.

8 апреля «Спартак» встретится с «Зенитом» в гостевом матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

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