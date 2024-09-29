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Сегодня, 09:00

В «Локомотиве» заявили, что не продадут Батракова ни за какую сумму

Д. Барулев , М. Антонов , А. Бухаев
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» высказался о возможной продаже полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

— Очень много говорят про Батракова. Как вы оцениваете его игру?

— Хорошая игра. Он здорово развивается. Мы этому очень рады. Клуб и тренерский штаб делает все, чтобы его прогресс шел дальше. И не только у Алексея, но и других молодых игроков в нашем клубе. А у нас их достаточно.

— Как вы реагируете на разговоры, что за ним зимой придет «Зенит»?

— В какие-то годы у нас воронки приезжали за кем-то по утрам. В настоящее время все регламентировано правилами, документами и контрактными условиями. Поэтому просто так за кем-то прийти в российском чемпионате невозможно.

— За какую цену вы готовы его продать?

— Ни за какую. Пока он развивается, совершенствуется, живет и работает в «Локомотиве». Поэтому говорить об этом сегодня даже не хотел бы. Алексей в системе клуба с шести лет. Нет никаких предпосылок, чтобы что-то в его жизни поменялось. Многие журналисты критиковали и критикуют некоторых наших менеджеров. Громадную роль в том, что Алексей начал тренироваться с основой и закрепился, сыграл генеральный директор клуба. Он хороший футбольный специалист, и те матчи, которые Алексей проводил в молодежной команде и до нее, им оценивались как выступления очень перспективного игрока. Я очень рад, что эти прогнозы сбылись.

19-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 13 матчей, забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.

Алексей Батраков. «Зенит» придет за Батраковым? В какие-то годы у нас воронки приезжали за кем-то по утрам". Интервью Нагорных

ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Юрий Нагорных
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
5
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
12
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 1 : 2
27.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 0
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 3 : 0
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 3 : 1
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 2 : 0
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 0 : 2
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
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Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Муталип Алибеков

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