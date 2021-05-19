В «Локомотиве» сообщили, что Мухин подписал контракт с ЦСКА

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов сообщил, что полузащитник железнодорожников Максим Мухин подписал контракт с ЦСКА.

«По Максиму Мухину вопрос решен в принципе. Он подписал контракт с ЦСКА», — приводит ТАСС слова Филатова.

В сезоне-2020/21 Мухин дебютировал в основной команде «Локомотива». Он провел за железнодорожников 15 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

15 мая «СЭ» сообщал, что Мухин покинет команду по окончании сезона-2020/21.