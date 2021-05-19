Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Локомотиве» сообщили, что Мухин подписал контракт с ЦСКА

15:59
Максим Мухин. Фото ФК «Локомотив»
Максим Мухин. Фото ФК «Локомотив»
Теги:

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов сообщил, что полузащитник железнодорожников Максим Мухин подписал контракт с ЦСКА.

«По Максиму Мухину вопрос решен в принципе. Он подписал контракт с ЦСКА», — приводит ТАСС слова Филатова.

В сезоне-2020/21 Мухин дебютировал в основной команде «Локомотива». Он провел за железнодорожников 15 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

15 мая «СЭ» сообщал, что Мухин покинет команду по окончании сезона-2020/21.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11414359

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Предстоящий ЧМ — уже очень проблемный: нет звезд, заболела целая команда, а тренер британцев решил остаться дома
Как сложилась судьба парализованного актера Евгения Волоцкого
Скончалась сыгравшая Мальвину актриса Татьяна Проценко
Мужчина погиб после нападения раненого медведя под Хабаровском

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы