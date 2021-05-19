Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров оценил работу Тедеско в клубе

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров в интервью «СЭ» высказался о работе Доменико Тедеско во главе красно-белых.

— Как оцените работу Тедеско. Какое он впечатление произвел на вас?

— Первый год при нем, конечно, тяжеловато команда провела. Сказывалось, что Тедеско только пришел и еще не успел донести свои идеи. Команда играла нестабильно. Но потом все наладилось.

— Заслужил ли Тедеско такие проводы? Даже Карреру так не провожали.

— Он харизматичный и эмоциональный тренер. Смог влюбить в себя болельщиков. Поэтому так и проводили.

— Сейчас Зарема Салихова вошла в совет директоров. Как вы относитесь к такому решению?

— Совершенно нормально. Самое главное — профессиональные качества и результат.

— Промес сейчас вернулся в «Спартак». Как оцените его игру? Нет ощущения, что у Квинси не все получается в «Спартаке» после возвращения?

— Да, Промес сейчас не играет так ярко, как в предыдущие годы. Может, из-за того, что у Квинси раньше были другие партнеры. Через него строилась вся атака. А сейчас все по-другому, другой «Спартак».

— А вы общаетесь с ним? Можете, например, как с Глушаковым сходить в баньку?

— Мы в разных городах, еще не пересекались. Но если будет случай, то с удовольствием встречусь с Квинси. Это будет классно. Вспомнили бы наше спартаковское прошлое! Можно и в ту же баньку сходить вместе с Глушаковым и Квинси.

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. В сезоне-2019/20 команда провела под его руководством 18 матчей и финишировала на седьмом месте в РПЛ. В сезоне-2020/21 красно-белые завоевали серебряные медали чемпионата страны. В декабре 2020 года Тедеско принял решение не продлевать контракт со «Спартаком», который рассчитан до мая 2021 года.

(Владислав Флегонтов, Владимир Пушкарев)

Полностью интервью Дмитрия Комбарова можно прочитать на сайте «СЭ»