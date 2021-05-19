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Комбаров считает, что Сергеев по потенциалу ничем не уступает Соболеву

15:40
Иван Сергеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Иван Сергеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров в интервью «СЭ» высказался о перспективах нападающего Ивана Сергеева и заявил, что видит в нем потенциал футболиста уровня сборной России.

— Удастся ли Ване Сергееву сохранить такую же результативность в РПЛ?

— Все данные для того, чтобы много забивать, у него есть. Я хочу ему пожелать в этом удачи, чтобы и в РПЛ он тоже был лучшим бомбардиром. Дальше все будет зависеть от его работоспособности и усердия.

— Видите в нем потенциал игрока уровня сборной?

— Вполне.

— Если сравнивать Соболева и Сергеева, кто-то из них больше выделяется по потенциалу?

— Они разноплановые игроки. Им нужно подбирать схему. Соболев сейчас очень хорошо вписывается в спартаковскую систему. Ваня — чуть другой футболист. По потенциалу они оба талантливые и работоспособные. Если бы они столько не работали, то весь их талант сошел бы на нет.

— То есть, можно сделать вывод, что по таланту Сергеев не уступает Соболеву?

— Да. Я не могу сказать, что они одаренные. Они больше трудоголики. У обоих есть важное качество — они умеют забивать голы.

В сезоне-2020/21 Сергеев забил 40 голов и стал лучшим бомбардиром ФНЛ, побив рекорд лиги, который в 2004 году установил Андрей Федьков из «Терека» (38 голов).

(Владислав Флегонтов, Владимир Пушкарев)

Полностью интервью Дмитрия Комбарова можно прочитать на сайте «СЭ»

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