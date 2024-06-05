В «Локомотиве» рассказали о сроке нового контракта Галактионова

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о сроке нового контракта для главного тренера команды Михаила Галактионова.

«Контракт с главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым будет продлен, решение принципиально принято. Соглашение будет рассчитано как минимум на два года», — цитирует Нагорных matchtv.ru.

40-летний специалист возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. Его действующий контракт истекает летом этого года.

В минувшем сезоне «Локомотив» (53 очка) занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Также железнодорожники дошли до 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России, где уступили «Уралу» (0:1).