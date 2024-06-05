«Пари НН» выкупил Ермакова у ЦСКА

Как стало известно «СЭ», «Пари НН» выкупил у ЦСКА полузащитника Никиту Ермакова. Новый контракт футболиста с нижегородским клубом рассчитан на 3 года.

В сезоне-2023/24 21-летний полузащитник сыграл в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

«Пари НН» сохранил пропуску в РПЛ, обыграв по сумме двух стыковых матчей тульский «Арсенал» (3:2).