В «Локомотиве» рассказали, что Дзюба подписал новый контракт на улучшенных условиях

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал об условиях нового контракта Артема Дзюбы.

«Это важное переподписание. Артем доказал все своей работой, своими голами, это помощник в коллективе, очень важный человек в команде. Финансовые условия по соглашению, конечно, изменились, потому что Артем приходил на совсем другие условия и сначала мы вообще не говорили про деньги. Сейчас условия стали получше, они соответствуют его уровню, его зарплата достойная», — цитирует Ульянова РИА «Новости».

«Локомотив» 25 мая объявил о продлении контракта с 34-летним форвардом. Новое соглашение Дзюбы рассчитано по системе 1+1.

Нападающий перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно после расторжения контракта с «Адана Демирспор». Он провел за железнодорожников 12 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.

«Локомотив» с 42 очками занимает девятое место в РПЛ перед последним туром. Команда Михаила Галактионова завершит сезон матчем против «Торпедо». Игра пройдет 3 июня. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.