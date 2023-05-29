Канчельскис считает, что РПЛ сильно деградировала

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об уровне РПЛ.

«В этом сезоне было очень много слабых матчей. К сожалению, хороших футболистов с каждым годом в РПЛ становится все меньше. Тот же «Спартак» с такой игрой лет 10 назад не входил бы даже в восьмерику сильнейших, а сейчас они борются за второе место. На нормальном уровне только «Зенит», поэтому у него и нет никакой конкуренции. Лига сильно деградировала, уровень футбола в стране упал. Не знаю, о каком развитии можно вообще говорить и когда оно наступит», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

«Зенит» досрочно стал чемпионом России в сезоне-2022/23. Клуб из Санкт-Петербурга выиграл пять последних розыгрышей чемпионата.