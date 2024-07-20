Асхабадзе: «В 2023 году «Факел» заплатил налогов больше, чем получил субсидий»
Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о финансовом положении воронежского клуба.
«В последние два года, выйдя в РПЛ и дважды сохранив там прописку, мы заканчиваем чемпионат и финансовый год с положительным бюджетом. Да он небольшой, но он положительный. Мы не уходим в минус и даже не работаем в ноль», — приводят «Известия» слова Асхабадзе.
Также он ответил на вопрос о том, сколько денег клуб принес в казну РФ.
«Субсидия «Факелу» от правительства Воронежской области составляет порядка 300 миллионов рублей за сезон. А мы за 2023 год заплатили в казну налогов больше этой суммы. На несколько десятков миллионов рублей заплатили больше, чем получили субсидии», — добавил гендиректор.
Клуб из Воронежа в минувшем сезоне занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В первом туре РПЛ-2024/25 «Факел» 20 июля встретится с «Факелом».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
2
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
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Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|1
|П
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|1
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|1
|0
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|0
|1
|
|
Кирилл Данилин
Акрон
|1
|0
|1