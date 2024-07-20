Асхабадзе: «В 2023 году «Факел» заплатил налогов больше, чем получил субсидий»

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о финансовом положении воронежского клуба.

«В последние два года, выйдя в РПЛ и дважды сохранив там прописку, мы заканчиваем чемпионат и финансовый год с положительным бюджетом. Да он небольшой, но он положительный. Мы не уходим в минус и даже не работаем в ноль», — приводят «Известия» слова Асхабадзе.

Также он ответил на вопрос о том, сколько денег клуб принес в казну РФ.

«Субсидия «Факелу» от правительства Воронежской области составляет порядка 300 миллионов рублей за сезон. А мы за 2023 год заплатили в казну налогов больше этой суммы. На несколько десятков миллионов рублей заплатили больше, чем получили субсидии», — добавил гендиректор.

Клуб из Воронежа в минувшем сезоне занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В первом туре РПЛ-2024/25 «Факел» 20 июля встретится с «Факелом».