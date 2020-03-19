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В «Локо» поддержали идею Федуна по отмене финансового фэйр-плей

14:34
Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поддержал идею владельца «Спартака» Леонида Федуна о временной отмене финансового фэйр-плей.

Леонид Федун.Российские клубы могут резко урезать зарплаты игрокам. Прокопец объясняет, что имел в виду Федун

— Вопрос о финансовом фейр плэй и его отмене на этот год имеет место быть. Надо садиться и обсуждать, — сказал Мещеряков. — Считаю, нужно внести изменения и в трансферное окно. Надо консультироваться с УЕФА и ФИФА по продлению контрактов футболистов (изменение с точки зрения сроков) из-за приостановки чемпионата. Налоговые каникулы? Не хочу вставать в череду людей, которые об этом говорят. Я просто стану миллионным в очереди.

Сокращение зарплат футболистов? Это точно не публичный вопрос. Точка. Зачем я буду это обсуждать, как говорится, на улице? (Виталий Айрапетов)

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