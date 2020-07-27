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В «Крыльях» — главные поклонники Дзюбы

19:45
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит» Итоги голосования игроков. Фото "СЭ"
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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«Крылья Советов» наиболее высоко оценили форварда «Зенита» Артема Дзюбу. Игроки самарской команды дали нападающему 29 очков из 33 возможных.

На второе место игроки «Крыльев» поставили полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, на третье — форварда «Зенита» Сердара Азмуна и полузащитника ЦСКА Николу Влашича.

Итоги голосования игроков. Фото "СЭ"
Итоги голосования игроков. Фото «СЭ»

В голосовании приняли участие 176 игроков премьер-лиги — по 11 из каждой команды.

Подведение итогов голосования — на сайте «СЭ»

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