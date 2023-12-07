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Сегодня, 15:37

Григорьянц объяснил, почему хавбек «Ахмата» Бериша не наказан за поведение в матче со «Спартаком»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бернард Бериша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, почему полузащитника «Ахмата» Бернарда Беришу не наказали за провокацию в матче Кубка России со «Спартаком» (2:1).

— У нас нет полномочий по наказанию Бериши. Мы не можем ему поменять карточку с желтой на красную. По желтой карточке не принимается никаких санкций.

— Согласны ли вы с тем, что Абаскаль бы не хватал игрока, если бы Бериша не сделал того, что сделал?

— Мы говорили прежде всего о том, что действия Абаскаля могли быть восприняты, как провокационные. Полетели бутылки с трибуны, на которой находились болельщики «Ахмата». Судья оценил действия Бериши как провокацию. По правилам игры она наказуема желтой карточкой. Мы не могли уже обсуждать этот вопрос.

— Есть ли возможность внести изменения, чтобы таких провокаций не было?

— Это не к нам вопрос в данном случае. Мы думали на эту тему, но пока не пришли к решению.

Бернард Бериша
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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