Григорьянц объяснил, почему хавбек «Ахмата» Бериша не наказан за поведение в матче со «Спартаком»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, почему полузащитника «Ахмата» Бернарда Беришу не наказали за провокацию в матче Кубка России со «Спартаком» (2:1).

— У нас нет полномочий по наказанию Бериши. Мы не можем ему поменять карточку с желтой на красную. По желтой карточке не принимается никаких санкций.

— Согласны ли вы с тем, что Абаскаль бы не хватал игрока, если бы Бериша не сделал того, что сделал?

— Мы говорили прежде всего о том, что действия Абаскаля могли быть восприняты, как провокационные. Полетели бутылки с трибуны, на которой находились болельщики «Ахмата». Судья оценил действия Бериши как провокацию. По правилам игры она наказуема желтой карточкой. Мы не могли уже обсуждать этот вопрос.

— Есть ли возможность внести изменения, чтобы таких провокаций не было?

— Это не к нам вопрос в данном случае. Мы думали на эту тему, но пока не пришли к решению.