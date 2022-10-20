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КДК РФС привел статьи наказаний Федотова и Абаскаля за конфликт в дерби

Алина Савинова
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КДК РФС привел статьи наказаний главного тренера ЦСКА Владимира Федотова и главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля за конфликт в московском дерби. Оба специалиста дисквалифицированы на один матч РПЛ.

«В соответствии с частью 6 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 11 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении официального лица клуба и игрока соперника, выраженное в использовании ненормативной лексики и оскорбительных выражений — дисквалифицировать главного тренера ПФК ЦСКА (Москва) Владимира Федотова на 2 матча чемпионата России, из которых 1 матч считать реальным, а 1 матч условным и оштрафовать его на 50 000 рублей.
Установить для главного тренера ПФК ЦСКА (Москва) Владимира Федотова испытательный срок до конца сезона 2022-2023.

В соответствии со статьей 28, статьей 96, с частью 1 статьи 100 дисциплинарного регламента РФС, пунктами 17, 20 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение и провокационные действия официального лица клуба, создающие угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе — дисквалифицировать главного тренера ФК «Спартак» (Москва) Гильермо Абаскаля на 1 матч чемпионата России и оштрафовать его на 50 000 рублей", — сказано в заявлении на официальном сайте РФС.

Игра ЦСКА — «Спартак» (2:2) состоялась в воскресенье, 16 октября. После первого тайма между тренерами произошла перепалка, испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

Источник: https://РФС | Российский футбольный союз
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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И В Н П +/- О
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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Сочи

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