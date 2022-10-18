В КДК ответили ЦСКА на призыв рассмотреть слова Зобнина в адрес Гайича

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова директора по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилла Брейдо, который предложил комитету рассмотреть слова Романа Зобнина в адрес Милана Гайича во время матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:2).

Брейдо отметил, что в эфир трансляции попал эпизод, в котором Зобнин сказал Гайичу Fuck off. Представитель армейцев сослался на два первых пункта статьи 100 Дисциплинарного регламента РФС «Провокационные действия».

«Во-первых, этот случай нигде не зафиксирован. Судьи не внесли в протокол эти слова. Во-вторых, в КДК нет специалистов, которые могут читать по губам. Для этого нужны специальные познания. Если клуб считает, что на поле были произнесены оскорбительные выражения, то мы должны иметь официальное заявление клуба.

Помимо заявления, клуб должен приложить экспертизу, которая говорит о том, что слова Зобнина были прочитаны по губам и было изложено именно то, о чем говорит клуб. У нас нет обращения от ЦСКА", — сказал Григорьянц «СЭ».

Ранее Григорьянц рассказал «СЭ», что КДК рассмотрит поведение главных тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля во время дерби.