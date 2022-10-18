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Экс-игрок ЦСКА Кузнецов: «Со стороны медийки слова Федотова нормальные»

Экс-футболист ЦСКА Кузнецов прокомментировал слова Федотова в адрес Абаскаля
Руслан Минаев
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Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о конфликте главного тренера армейцев Владимира Федотова и наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

— Если РПЛ нужны просмотры, то такие видео всем будут интересны, — считает Кузнецова «РБ Спорт». — С другой стороны, такого не должно быть в профессиональном футболе. Нельзя это освещать. Надо все преподносить с хорошей стороны, потому что много детей смотрят футбольные матчи.

— Нормально ли говорить иностранному тренеру: «Езжай домой, клоун»?

— Мы же не знаем, что они до этого говорили друг другу. Тедеско прыгал на Гончаренко после матча, и все это с улыбкой восприняли. Со стороны медийки — эти слова Федотова нормальные. Смотря, кто что хочет услышать. Уже давно все говорят, что «Спартак» — мясо, а ЦСКА — кони. Никто не обижается на конюшню или свинарник. Я дружу со Шмаровым с 1985 года, и мы друг друга стебем из-за этого. У нас отношения не могут из-за этого испортиться.

Во время матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2) Федотов вступил в конфликт с Абаскалем. Федотов сказал Абаскалю: «Что ты там рассказываешь, *? Что ты там машешь своими руками, *? Езжай домой, ***, клоун».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kuznetsov-so-storony-medijki-slova-fedotova-v-adres-abaskalya-normal-ny-e/
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
Дмитрий Кузнецов
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

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Сочи

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