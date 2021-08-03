«Ростов» приехал в гости к Карпину и подарил ему торт на прощание
22:22
«Ростов» попрощался со своим бывшим главным тренером Валерием Карпиным. Команда приехала к нему в гости и подарила ему торт. Видео опубликовано в официальном Instagram клуба.
«Мы вас любим, Георгич! Приехали к тренеру в гости, он даже не ожидал такого сюрприза», — говорится в сообщении.
Карпин ранее покинул пост главного тренера «Ростова». Он сосредоточится на работе со сборной России. В национальной команде он сменил Станислава Черчесова.
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