В Италии рассказали, в каком случае защитник «Торино» Коко перейдет в «Спартак»

Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе защитника Сауля Коко в «Спартак».

«Вероятность трансфера Коко в «Спартака» очень мала, но существует. Данный переход может состояться, если «Торино» до закрытия трансферного окна подпишет защитника «Айнтрахта» Ореля Аменда», — сказал Джулини «СЭ».

Коко присоединился к «Торино» летом 2024 года. В сезоне-2024/25 26-летний защитник провел 34 матча за туринцев во всех турнирах и забил 2 гола.