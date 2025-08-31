«Локомотив» — «Крылья Советов»: стали известны стартовые составы

«Локомотив» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ. Игра начнется в 15.45 мск. Она пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

«Локомотив»: Лантратов, Монтес, Ненахов, Сильянов, Морозов, Баринов (капитан), Бакаев, Пруцев, Батраков, Воробьев, Руденко.

«Крылья Советов»: Песьяков, Галдамес, Солдатенков (капитан), Рассказов, Костанца, Чернов, Божин, Бабкин, Рахманович, Ахметов, Раков.