Гол Кутателадзе принес «Пари НН» победу над сербской «Слободой»

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«Пари НН» в товарищеском матче обыграл «Слободу» из Сербии — 2:1.

Нижегородцы открыли счет на 49-й минуте благодаря автоголу. На 64-й минуте преимущество своей команды удвоил Николоз Кутателадзе.

Позже сербская команда сумела отыграть один мяч, но «Пари НН» удержал победу.

Товарищеский матч

«Пари НН» (Россия) — «Слобода Ужице» (Сербия) — 2:1 (0:0)

Голы: автогол, 49 (1:0). Кутателадзе, 64 (2:0).

«Пари НН»: Медведев (Лукьянов, 46), Каккоев (Боженов, 46), Ведерников (Лукиных, 46), Александров (Гоцук, 46), Стаматов (Гюрджан, 46), Шнапцев (Тихий, 46), Калинский (Царукян, 46), Карапузов (Калайда, 46), Магкеев (Глущенков, 46), Мухин (Ермаков, 46), Боселли (Кутателадзе, 46).