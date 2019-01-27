В Инстаграме Кокорина появилась запись про сбор подписей в поддержку братьев

В Инстаграме нападающего "Зенита" Александра Кокорина появился пост о сборе подписей в поддержку братьев Кокориных.

Напомним, Кокорин вместе с младшим братом Кириллом, хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым и тренером Александром Протасовицким находятся под стражей в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы. Арест был продлен до 8 февраля.

Сборы подписей будут проходить с 28 января по 6 февраля в Санкт-Петербурге.

– Не оставайся в стороне ты нужен нам, ведь вместе мы непобедимы! – написано в Инстаграме Кокорина.