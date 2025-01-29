Источник: Анохина могли задержать за попытку организовать смягчение меры пресечения Садыгову

Бывший вице-президент Сергей Анохин мог быть задержан за попытку организовать смягчение меры пресечения бизнесмену Туфану Садыгову, утверждает Telegram-канал «Мутко против».

За несколько дней до суда Анохин говорил коллегам, что Садыгова скоро выпустят. Сейчас по делу задержаны 6 человек, включая высокопоставленных сотрудников полиции и прокуратуры.

51-летний Анохин с апреля 2022 года он занимал пост гендиректора букмекерской компании FONBET. C 2020 по 2021 год он был президентом «Химки». С 2013 по 2022 год Анохин возглавлял Московскую федерацию футбола, с октября 2022 года он входит в комитет по маркетингу Российского футбольного союза.

Ранее ТАСС сообщили в силовых структурах, что Анохин был задержан правоохранителями по делу о взятке.