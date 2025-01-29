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Булыкин в марте сыграет на турнире по паделу вместе с Тотти

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что в марте примет участие в турнире по паделу вместе с экс-форвардом «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти.

«Меня пригласили принять участие в турнире по паделу среди легенд в марте, в гостях у Тотти в Риме. Я думаю, что с футболом тоже что-то придумают, потому что бывшие футболисты всегда готовы сыграть. Много звезд будет, среди них и Кристиан Пануччи, и Венсан Кандела, и другие...

Я приеду, у меня нет проблем с визой, так как посещаю часто мероприятия УЕФА, где общаемся и обмениваемся мнениями. Жаль, что пока нас не вернули обратно в футбольную семью, но это по-любому произойдет, я в этом уверен. Такие мероприятия способствуют популяризации футбола, потому что это вид спорта номер один, даже при игре в падел, когда все хотят посмотреть на разных звезд футбола», — цитирует Булыкина ТАСС.

В январе россиянин принял участие в матче легенд в Шардже, где также сыграли Тотти, обладатель «Золотого мяча» Майкл Оуэн и другие знаменитые экс-футболисты.

Источник: ТАСС
Дмитрий Булыкин
Франческо Тотти
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