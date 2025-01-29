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Источник: в Москве задержан гендиректор компании FONBET Сергей Анохин

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Сергей Анохин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В Москве задержан генеральный директор букмекерской компании FONBET Сергей Анохин, сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, бывший вице-президент РФС подозревается в даче взятки сотрудникам спецслужб. По предварительной информации, 51-летний функционер передал представителю силовых структур взятку в 50 миллионов рублей. Получатель денег задержан.

Анохин занимает пост генерального директора FONBET с апреля 2022 года.

Ранее он был главной Московской федерации футбола (с 2013-го по 2022 года), вице-президентом и членом исполкома Российского футбольного союза (РФС) с 2016-го по 2022.

С сентября 2020-го по ноябрь 2021 года Анохин руководил футбольным клубом «Химки».

Источник: https://t.me/ENews112/19673
Сергей Анохин
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