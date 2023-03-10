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Сегодня, 14:45

Непомнящий заявил, что он положительно относится к Fan ID

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Советский и российский тренер Валерий Непомнящий высказал мнение о системе паспорта болельщика (Fan ID).

«Скоро оформлю свой Fan ID. Времени не было, но на днях оформлю. Там очень простая процедура. Через Госуслуги спокойно все сделаю. Меня не пугает тот факт, что нужно сходить в МФЦ для подтверждения. Я положительно отношусь к Fan ID. Считаю, что такая карта болельщика должна быть у всех. Но почему это только на футболе? Почему нет на хоккее или баскетболе? Немного несправедливо, но я за Fan ID. Не понимаю протестные настроения болельщиков. Я не говорю про фанатские группировки, речь про обычных болельщиках. На чемпионате мира оформляли подобную карту все, и никто не возражал, что это ограничивает их личные свободы. А сейчас вдруг начали думать об этом. Немного надуманная проблема», — приводит слова Непомнящего Sport24.

С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.

Помощник президента России Игорь Левитин заявил, что вопрос об отмене карты болельщика сегодня не стоит.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-10-nepomnyashchiy-pasport-bolelshchika-eto-ne-ogranicheniye-lichnoy-svobody
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
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«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
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Владимир Писарский

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Квинси Промес

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Зенит

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П
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Александр Соболев

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Эдуард Сперцян

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Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
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