В «Химках» рассказали о состоянии Жиркова и Мирзова

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии полузащитника Резиуана Мирзова и защитника Юрия Жиркова.

«У Резиуана пришли результаты медобследования. Слава богу, у него и у Жиркова уже все нормально. В воскресенье должны быть готовы сыграть с «Нижним Новгородом». Как минимум в заявке их ждем», — сказал Терюшков «СЭ».

В матче 25-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» сыграют на выезде против «Нижнего Новгорода» 17 апреля. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Мирзов из-за повреждения пропустил матч 24-го тура против ЦСКА (4:2). Жирков получил повреждение 6 марта в матче 20-го тура против «Локомотива» (2:3).