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Сегодня, 18:40

В «Химках» рассказали о состоянии Жиркова и Мирзова

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Резиуан Мирзов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии полузащитника Резиуана Мирзова и защитника Юрия Жиркова.

«У Резиуана пришли результаты медобследования. Слава богу, у него и у Жиркова уже все нормально. В воскресенье должны быть готовы сыграть с «Нижним Новгородом». Как минимум в заявке их ждем», — сказал Терюшков «СЭ».

В матче 25-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» сыграют на выезде против «Нижнего Новгорода» 17 апреля. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Мирзов из-за повреждения пропустил матч 24-го тура против ЦСКА (4:2). Жирков получил повреждение 6 марта в матче 20-го тура против «Локомотива» (2:3).

Резиуан Мирзов
Юрий Жирков
РПЛ
ФК Химки
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 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
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 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
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 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
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 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
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 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Сочи – Локомотив
 - : -
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