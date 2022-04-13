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Худяков: «Мои родные много говорят мне о том, чтобы я не зазвездился. Стараюсь не выделять себя»

Худяков заявил, что родные говорят ему о том, чтобы он не зазвездился
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Даниил Худяков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков рассказал, чувствует ли он себя звездой.

«Ни в коем случае. Это может очень сильно помешать — есть куча примеров. Люди, с которыми я работаю в команде, и мои родные много говорят о том, чтобы я не зазвездился. Это ведь реально может сбить с верного пути. Стараюсь не выделять себя. Не обращать внимания на происходящее вокруг. Есть только футбол и ничего больше», — приводит слова Худякова Sport24.

В текущем сезоне 18-летний голкипер сыграл 14 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и пропустил 26 мячей, при этом трижды сыграв на ноль. Контракт Худякова с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-13-khudyakov-mne-mnogo-govoryat-o-tom-chtoby-ya-ne-zazvezdilsya-starayus-ne-vydelyat-sebya
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