Худяков: «Мои родные много говорят мне о том, чтобы я не зазвездился. Стараюсь не выделять себя»

Худяков заявил, что родные говорят ему о том, чтобы он не зазвездился

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков рассказал, чувствует ли он себя звездой.

«Ни в коем случае. Это может очень сильно помешать — есть куча примеров. Люди, с которыми я работаю в команде, и мои родные много говорят о том, чтобы я не зазвездился. Это ведь реально может сбить с верного пути. Стараюсь не выделять себя. Не обращать внимания на происходящее вокруг. Есть только футбол и ничего больше», — приводит слова Худякова Sport24.

В текущем сезоне 18-летний голкипер сыграл 14 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и пропустил 26 мячей, при этом трижды сыграв на ноль. Контракт Худякова с клубом рассчитан до лета 2024 года.