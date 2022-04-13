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Стало известно, когда может быть рассмотрен вопрос ротации клубов РПЛ и ФНЛ

Рабочая группа по вопросу ротации клубов РПЛ и ФНЛ пока не собиралась
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент московского «Торпедо» Денис Маслов ответил на вопрос «СЭ» о заседании рабочей группы по вопросу ротации клубов РПЛ и ФНЛ.

Ранее сообщалось, что этот вопрос будет вынесен на повестку в начале текущей недели.

«Рабочая группа по вопросу ротации клубов РПЛ и ФНЛ пока не собиралась. Может, на этой неделе состоится встреча. Может, на следующей. Это зависит от РФС, мы ждем», — сказал Маслов «СЭ».

22 марта клубы РПЛ на общем собрании проголосовали за увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд. Позднее исполком РФС рассмотрел эту инициативу.

На данный момент в РПЛ выступают 16 команд. По текущему регламенту из лиги напрямую вылетают две последние команды. Клубы, занявшие 13-е и 14-е места, должны провести переходные матчи за право остаться в высшей лиге с третьей и четвертой командами из ФНЛ.

РПЛ
ФНЛ
ФК Торпедо (Москва)
Денис Маслов
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