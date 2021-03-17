В «Химках» рассказали о ситуации с выкупом Идову и Мирзова

Министр спорта Московской области Роман Терюшков в беседе с «СЭ» рассказал о возможном выкупе «Химками» защитника Брайана Идову и полузащитника Резиуана Мирзова.

«Пока мы не вели переговоров со «Спартаком» по Резиуану. К концу апреля уже поймем ситуацию по нему. А с Брайаном будет переговариваться лично на тему того, где он будет продолжать карьеру. С «Локомотивом» у него контракт истекает, так что он сам будет решать. У нас есть желание сохранить обоих игроков в команде. Будем ориентироваться на то, что скажет главный тренер, на его видение состава. Мирзов и Идову одни из лидеров клуба, поэтому хотелось бы их оставить, но все будет зависеть от тех условий, которые предложит «Спартак» и условий контракта. Выше головы мы прыгать не можем, это не наша концепция. Надеюсь, получится договориться», — сказал Терюшков «СЭ».

В нынешнем сезоне Мирзов сыграл за «Химки» в 12 официальных матчах, в которых забил 5 голов. Идову принял участие в 22 играх, в которых отличился 4 забитыми голами. Аренда обоих футболистов рассчитана до лета 2021 года.

(Сергей Федоров)