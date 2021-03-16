Джордан Ларссон: «Даже не знаю, что мне нужно сделать, чтобы попасть на Евро»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал свое непопадание в состав сборной Швеции на мартовские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

«Очевидно, что я разочарован. Я был на последних двух сборах и считаю, что хорошо выступаю в России, но меня не берут в команду. Впрочем, нужно уважать решение главного тренера команды, Яна Андерссона. Я оценил то, что он позвонил и сказал, что не берет меня в команду. Это показывает, что он меня уважает. Но это не значит, что я считаю это решение верным. Думаю, я должен быть в команде», — приводит Aftonbladet слова Ларссона.

Форвард отметил, что не намерен сдаваться и будет бороться за место в сборной.

«Не знаю, уступил ли я свое место Златану или еще кому-то, но я об этом не думаю. Мне нужно продолжать забивать и отдавать передачи, чтобы доказать, что я достоин вызова в сборную. Возможно, тренер пытается выстроить команду перед чемпионатом Европы, но я не сдаюсь. Многое может случиться, до турнира несколько месяцев. Что нужно сделать, чтобы попасть в сборную? Хороший вопрос, даже не знаю. Нападающий должен забивать и отдавать передачи, но раз Ян считает, что другие справляются с этой задачей лучше, то не остается ничего, кроме как принять его решение», — добавил Ларссон.

В сезоне-2020/21 Ларссон провел 22 матча за «Спартак», на его счету 10 голов и 5 результативных передач. 23-летний швед провел 5 матчей в составе сборной и забил 1 гол.