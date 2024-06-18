В «Химках» подтвердили подписание контракта с Заболотным

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов прокомментировал информацию о подписании контракта с бывшим форвардом ЦСКА Антоном Заболотным.

«Заболотный действительно подписал сегодня контракт с «Химками». Подробности не знаю», — цитирует Садыгова Sport24.

18 июня об уходе 33-летнего форварда объявил ЦСКА. Воспитанник армейцев вернулся в московский клуб в 2021 году. С того момента он провел за ЦСКА 104 матча, в которых забил 22 гола и отдал 11 результативных передач.

«Химки» в минувшем сезоне заняли первое место в первой лиге и вышли в РПЛ.