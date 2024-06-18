Денисов признался, что его пугают перспективы детского футбола в России: «Я не хочу молчать о таких вещах»
Экс-футболист сборной России, а ныне тренер команды академии «Торпедо» 2011 года Игорь Денисов в интервью «СЭ» объяснил позицию КДК МФФ по своему условному отстранению от футбола на 1 год.
Также 40-летний специалист оштрафован на 15 000 рублей по итогам решения КДК МФФ. В мае 2024 года за команду Денисова в матче против «Космоса» выступал футболист, не имевший на это право. Команде было присуждено поражение со счетом 0:3.
— Что вы сказали на КДК?
— Я признал, что я виноват. Сказал: «Я готов понести наказание большим штрафом, но не снимайте три очка. Дети заслужили эту победу. Они ни при чем». Я с такой ситуацией столкнулся в первый раз.
— Какая была реакция КДК?
— «Это будет тебе уроком», — так мне сказали. Каким уроком? Вы делаете так, что у меня руки опускаются. КДК мог объявить выговор или назначить штраф, но они присудили поражение. Давайте я сам буду отвечать за себя. Это моя проблема, что я не смог организовать работу с бумажками. Я не понимаю, почему нельзя пойти навстречу человеку, который создает команду.
У меня команда детей, которые не подошли академии. Я даю им второй шанс. Содержу ребят, которые у меня пашут, дают результат. Да, это моя инициатива — содержать команду, вкладывать деньги, у меня и сын играет здесь. Но вы хотя бы навстречу можете пойти? Дайте мне любое другое наказание, но не наказывайте детей из-за какой-то ерунды, они не заслужили это поражение.
— Решение было вынесено еще 24 мая. О вашем условном отстранении стало известно 16 июня.
— По итогам заседания нам присудили поражение в матче с «Космосом». «Торпедо» подало апелляцию. После апелляции они дали мне вердикт еще жестче и сказали, что я условно наказан на год. Ощущение, будто я ставки на игры делал, купил матч или выпустил «кошеного» футболиста. Не знаю, почему они ужесточили наказание.
— Что произошло с человеком, который допустил ошибку? Он наказан?
— Да, он уволен. Человек признался, что ошибся, и объяснил тем, что он «поплыл». Этот вопрос исчерпан.
— Что означает ваше условное отстранение?
— Если повторю такую же ошибку, будет отстранение на год.
— Вас пугают перспективы детского футбола при наличии таких решений?
— Конечно. До последнего надеялся, что принятое решение будет пересмотрено. Я не хочу молчать о таких вещах. Почему дети в 12-13 лет должны сталкиваться с подобными несправедливыми ситуациями? Они спрашивают, почему так произошло, ведь мы же честно выиграли матч. Я отвечаю: «Потому что я бумажками не умею заниматься». Я считаю, что таких решений не должно быть. С одной стороны, мы говорим, что мы хотим поднимать детский футбол, что мы за развитие детей, а с другой — мы лишаем детскую команду честной победы за выход игрока на год младше на четыре минуты матча.
Денисов работает тренером академии «Торпедо» с января этого года. Он завершил карьеру футболиста в 2019 году. Полузащитник выступал за «Зенит», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4