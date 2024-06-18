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Денисов признался, что его пугают перспективы детского футбола в России: «Я не хочу молчать о таких вещах»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Игорь Денисов.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Экс-футболист сборной России, а ныне тренер команды академии «Торпедо» 2011 года Игорь Денисов в интервью «СЭ» объяснил позицию КДК МФФ по своему условному отстранению от футбола на 1 год.

Также 40-летний специалист оштрафован на 15 000 рублей по итогам решения КДК МФФ. В мае 2024 года за команду Денисова в матче против «Космоса» выступал футболист, не имевший на это право. Команде было присуждено поражение со счетом 0:3.

— Что вы сказали на КДК?

— Я признал, что я виноват. Сказал: «Я готов понести наказание большим штрафом, но не снимайте три очка. Дети заслужили эту победу. Они ни при чем». Я с такой ситуацией столкнулся в первый раз.

— Какая была реакция КДК?

— «Это будет тебе уроком», — так мне сказали. Каким уроком? Вы делаете так, что у меня руки опускаются. КДК мог объявить выговор или назначить штраф, но они присудили поражение. Давайте я сам буду отвечать за себя. Это моя проблема, что я не смог организовать работу с бумажками. Я не понимаю, почему нельзя пойти навстречу человеку, который создает команду.

У меня команда детей, которые не подошли академии. Я даю им второй шанс. Содержу ребят, которые у меня пашут, дают результат. Да, это моя инициатива — содержать команду, вкладывать деньги, у меня и сын играет здесь. Но вы хотя бы навстречу можете пойти? Дайте мне любое другое наказание, но не наказывайте детей из-за какой-то ерунды, они не заслужили это поражение.

Игорь Денисов (слева). «Я хочу просто тренировать детей, но после такого опускаются руки!» Игорь Денисов — об отстранении от футбола

— Решение было вынесено еще 24 мая. О вашем условном отстранении стало известно 16 июня.

— По итогам заседания нам присудили поражение в матче с «Космосом». «Торпедо» подало апелляцию. После апелляции они дали мне вердикт еще жестче и сказали, что я условно наказан на год. Ощущение, будто я ставки на игры делал, купил матч или выпустил «кошеного» футболиста. Не знаю, почему они ужесточили наказание.

— Что произошло с человеком, который допустил ошибку? Он наказан?

— Да, он уволен. Человек признался, что ошибся, и объяснил тем, что он «поплыл». Этот вопрос исчерпан.

— Что означает ваше условное отстранение?

— Если повторю такую же ошибку, будет отстранение на год.

— Вас пугают перспективы детского футбола при наличии таких решений?

— Конечно. До последнего надеялся, что принятое решение будет пересмотрено. Я не хочу молчать о таких вещах. Почему дети в 12-13 лет должны сталкиваться с подобными несправедливыми ситуациями? Они спрашивают, почему так произошло, ведь мы же честно выиграли матч. Я отвечаю: «Потому что я бумажками не умею заниматься». Я считаю, что таких решений не должно быть. С одной стороны, мы говорим, что мы хотим поднимать детский футбол, что мы за развитие детей, а с другой — мы лишаем детскую команду честной победы за выход игрока на год младше на четыре минуты матча.

Денисов работает тренером академии «Торпедо» с января этого года. Он завершил карьеру футболиста в 2019 году. Полузащитник выступал за «Зенит», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив».

Игорь Денисов
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