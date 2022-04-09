Сергей Юран отреагировал на слухи о конфликте с футболистами «Химок»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на информацию о том, что у него возник конфликт с футболистами команды.

Вчера, 8 апреля сообщалось, что у ряда футболистов возникло недопонимание с Юраном по вопросу формирования стартового состава. Отмечалось, что эти игроки могут отказаться играть против ЦСКА в 24-м туре Тинькофф РПЛ.

«Я обычно не читаю такие вещи, просто я ожидал, что это появится чуть раньше. Думал, недели через две после того, как я начну работать. Это нормальное явление. Кому-то нравится, что есть результат, кому-то не нравится. Я только сегодня узнал про эту информацию, но мне в этом плане нечего сказать.

У меня иногда бывают конфликты с руководителями, но чтобы с игроками... Наверное, это немного смешно. Команда нормально относится, не реагирует на это. Посмеялись и забыли», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Юран.

«Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком в 23 матчах. Игра подмосковной команды с ЦСКА состоится сегодня, 9 апреля, начало — в 14.00 (мск).