Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:22

Спортивный директор «Нижнего Новгорода»: «Кечкеш поставил деньги выше отношений с клубом»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов прокомментировал переход защитника Акоша Кечкеша в австрийский ЛАСК.

«Трансфер Кечкеша в ЛАСК является ложной информацией. Игрок воспользовался пунктом ФИФА, который разрешает футболистам уходить из российских клубов. Это решение игрока, а не «Нижнего Новгорода». Даже не приостановление, а расторжение контракта, поскольку соглашение с Кечкешом действовало до конца этого сезона. По сути игрок ушел от нас свободным агентом.

Если говорить о замене Кечкеша, то в нашем клубе есть обойма центральных защитников. Акош нас поставил в неудобное положение, клуб рассчитывал на него. В любом случае еще есть месяц трансферного окна.

«Нижний» предлагал Кечкешу продлить контракт, велись переговоры. Он всем был доволен, но потом резко объявил о своем уходе. В субботу его уже не было в команде. Думаю, что это все из-за коммерции. Агент Кечкеша нашел вариант с европейским клубом, на котором они хорошо заработают. Футболист поставил деньги выше отношений с нашим клубом. «Нижний Новгород» с уважением относился к Акошу: не было никаких проблем, зарплата выплачивалась вовремя, все бонусы игрок получал в срок. Но, к сожалению, все сложилось именно так», — приводит слова Кудряшова Sport24.

4 августа ЛАСК сообщил о переходе 26-летнего венгра в качестве свободного агента. Ранее агент игрока заявлял, что защитник не будет приостанавливать соглашение с нижегородским клубом.

Кечкеш перешел в «Нижний Новгород» летом 2021 года. В текущем сезоне защитник провел один матч в РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-04-sportivnyy-direktor-nizhnego-novgoroda-kechkesh-postavil-dengi-vyshe-otnosheniy-s-klubom
ФК ЛАСК
ФК Нижний Новгород
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови
Рухнет ли «Челси» без Абрамовича, возьмет ли Холанд «Золотую бутсу» и кто станет чемпионом? Что думают букмекеры про 7 главных интриг АПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер ЦСКА Федотов признан лучшим тренером июля в РПЛ

В «Химках» не исключили, что швейцарский форвард Адеми может уйти из клуба
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости