Спортивный директор «Нижнего Новгорода»: «Кечкеш поставил деньги выше отношений с клубом»
Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов прокомментировал переход защитника Акоша Кечкеша в австрийский ЛАСК.
«Трансфер Кечкеша в ЛАСК является ложной информацией. Игрок воспользовался пунктом ФИФА, который разрешает футболистам уходить из российских клубов. Это решение игрока, а не «Нижнего Новгорода». Даже не приостановление, а расторжение контракта, поскольку соглашение с Кечкешом действовало до конца этого сезона. По сути игрок ушел от нас свободным агентом.
Если говорить о замене Кечкеша, то в нашем клубе есть обойма центральных защитников. Акош нас поставил в неудобное положение, клуб рассчитывал на него. В любом случае еще есть месяц трансферного окна.
«Нижний» предлагал Кечкешу продлить контракт, велись переговоры. Он всем был доволен, но потом резко объявил о своем уходе. В субботу его уже не было в команде. Думаю, что это все из-за коммерции. Агент Кечкеша нашел вариант с европейским клубом, на котором они хорошо заработают. Футболист поставил деньги выше отношений с нашим клубом. «Нижний Новгород» с уважением относился к Акошу: не было никаких проблем, зарплата выплачивалась вовремя, все бонусы игрок получал в срок. Но, к сожалению, все сложилось именно так», — приводит слова Кудряшова Sport24.
4 августа ЛАСК сообщил о переходе 26-летнего венгра в качестве свободного агента. Ранее агент игрока заявлял, что защитник не будет приостанавливать соглашение с нижегородским клубом.
Кечкеш перешел в «Нижний Новгород» летом 2021 года. В текущем сезоне защитник провел один матч в РПЛ.
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9
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|6-7
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10
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|1
|1
|5-6
|4
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11
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|3
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12
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13
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14
|Факел
|3
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15
|Торпедо
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16
|Урал
|3
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Урал – Спартак
|- : -
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ЦСКА – Факел
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Краснодар – Локомотив
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|20:00
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Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
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Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
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Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
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Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
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Сочи – Н. Новгород
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Федор Смолов
Динамо
|4
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
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Николай Комличенко
Ростов
|3
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Даниил Уткин
Ростов
|3
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Батраз Гурциев
Оренбург
|2
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Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
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Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
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Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0