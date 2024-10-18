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Сегодня, 12:01

В «Химках» назвали замечательной идею о турнире между российскими и белорусскими командами

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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в комментарии «СЭ» отреагировал на предложение министра спорта Белоруссии Сергея Ковальчука организовать турнир между российскими и белорусскими клубами.

«Конечно, поддерживаем проведение такого турнира и готовы принять в нем участие. Мы готовы общаться, когда и где это все будет. Идея хорошая, замечательная», — сказал Оленев «СЭ».

Ранее, 18 октября, министр спорта Белоруссии Ковальчук в разговоре с «СЭ» предложил организовать товарищеский турнир с российскими клубами.

Дарик Агаларов

Футбол
ФК Химки
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2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
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8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
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 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
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 Факел 11 1 4 6 5-18 7
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