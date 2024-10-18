Газизов заявил, что Дагестан готов принять турнир между российскими и белорусскими командами

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии «СЭ» отреагировал на предложение министра спорта Белоруссии Сергея Ковальчука организовать турнир между российскими и белорусскими клубами.

«Идея интересная, сто процентов пойдет на пользу клубам. Можно проводить этот турнир как в паузу на сборные, так и во время обычных сборов. Какое название подошло бы турниру? Не знаю, для меня мы почти что одна страна. Более того, мы готовы принять этот турнир у себя. Уверен, что регионы рядом — Чечня, Ростов, Краснодарский край тоже готовы. Если будут предложения, то возможности точно найдутся», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее, 18 октября, министр спорта Белоруссии Ковальчук в разговоре с «СЭ» предложил организовать товарищеский турнир с российскими клубами.

Дарик Агаларов