Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:16

В «Химках» назвали задачу-максимум на сезон после смены главного тренера

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков назвал задачу-максимум для клуба после смены главного тренера. Сегодня, 10 августа, подмосковный клуб объявил о расторжении контракта с Сергеем Юраном.

«Задачи команды не меняются — попасть в десятку. Могу сказать, что по подбору исполнителей и их технике «Химкам» под силу решать и более высокие и амбициозные задачи. Задача-максимум? Попадание в восьмерку», — приводит ТАСС слова Терюшкова.

«Химки» объявили о назначении Николая Писарева новым главным тренером команды. Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2023/24. По согласованию с РФС Писарев будет совмещать работу в «Химках» с должностью тренера сборной России по футболу.

После 4 игр сезона-2022/23 «Химки» занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками. В следующем туре подмосковный клуб проведет домашний матч с «Ахматом». Игра пройдет 14 августа и начнется в 15.00 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/15442137
6
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Стоит ли паниковать из-за повышенного холестерина? Мнение эксперта
Фото с флагом Украины и получение паспорта Израиля. Кто из звезд российского спорта первым поменял гражданство
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Глушаков назвал неожиданной отставку Юрана из «Химок»
Аршавин считает, что Жиркову не стоило переходить в «Химки»
Аршавин считает, что Дзюба не может найти себе клуб из-за высоких требований по зарплате
Белоус: «Кто в «Химках» принимает кадровые решения? Терюшков лишь член наблюдательного совета»
Мостовой: «Забрал бы Юрана к себе в Медиалигу»
Семин считает, что Дзюбе необходимо как можно быстрее найти команду
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи
Глушаков назвал неожиданной отставку Юрана из «Химок»
Матч «Зенит» — ЦСКА доверили многодетному отцу из Сочи
Аршавин назвал главных конкурентов «Зенита» в этом сезоне РПЛ
Агент Мантуана рассказал, будет ли футболист участвовать в матче против ЦСКА
Если «Зенит» не победит ЦСКА, то у Семака могут возникнуть проблемы
В «Химках» объяснили решение расторгнуть контракт с Юраном
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аршавин считает, что Дзюба не может найти себе клуб из-за высоких требований по зарплате

Аршавин считает, что Жиркову не стоило переходить в «Химки»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости