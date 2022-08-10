В «Химках» назвали задачу-максимум на сезон после смены главного тренера

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков назвал задачу-максимум для клуба после смены главного тренера. Сегодня, 10 августа, подмосковный клуб объявил о расторжении контракта с Сергеем Юраном.

«Задачи команды не меняются — попасть в десятку. Могу сказать, что по подбору исполнителей и их технике «Химкам» под силу решать и более высокие и амбициозные задачи. Задача-максимум? Попадание в восьмерку», — приводит ТАСС слова Терюшкова.

«Химки» объявили о назначении Николая Писарева новым главным тренером команды. Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2023/24. По согласованию с РФС Писарев будет совмещать работу в «Химках» с должностью тренера сборной России по футболу.

После 4 игр сезона-2022/23 «Химки» занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками. В следующем туре подмосковный клуб проведет домашний матч с «Ахматом». Игра пройдет 14 августа и начнется в 15.00 по московскому времени.