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Аршавин считает, что Дзюба не может найти себе клуб из-за высоких требований по зарплате

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением, почему Артем Дзюба не может найти клуб.

— Удивлены, что Дзюба до сих пор без клуба?

— Здесь вопрос престижа и финансов. Если бы он согласился получать меньше определенной суммы, то он бы без проблем нашел себе команду. Сейчас он выбирает по цене и качеству, — цитирует Аршавина Sport24.

Напомним, 33-летний Артем Дзюба покинул «Зенит» летом 2022 года и стал свободным агентом. На данный момент футболист ищет себе клуб.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-10-arshavin-obyasnil-pochemu-dzyuba-nikak-ne-naydet-sebe-komandu-yesliby-on-soglasilsya-poluchat-menshe
Андрей Аршавин
Артем Дзюба
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И В Н П +/- О
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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Факел – Урал
 - : -
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Локомотив – Кр. Советов
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 - : -
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Динамо – Краснодар
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 - : -
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Николай Комличенко

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Краснодар

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Локомотив

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