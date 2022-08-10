Аршавин считает, что Дзюба не может найти себе клуб из-за высоких требований по зарплате

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением, почему Артем Дзюба не может найти клуб.

— Удивлены, что Дзюба до сих пор без клуба?

— Здесь вопрос престижа и финансов. Если бы он согласился получать меньше определенной суммы, то он бы без проблем нашел себе команду. Сейчас он выбирает по цене и качеству, — цитирует Аршавина Sport24.

Напомним, 33-летний Артем Дзюба покинул «Зенит» летом 2022 года и стал свободным агентом. На данный момент футболист ищет себе клуб.