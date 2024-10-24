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Газзаев назвал причины хорошей игры «Локомотива» в этом сезоне

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением об игре «Локомотива» в этом сезоне.

«Клуб выбрал правильный вектор развития. Большое внимание уделяется именно российским игрокам, молодым и талантливым. В команде очень мало иностранцев, она развивается. Мы видим рост «Локомотива». Конечно, главный тренер тоже играет очень большую роль. Он ведет свою работу достаточно успешно», — цитирует Газзаева Metaratings.ru.

«Локомотив» набрал 27 очков после 12 туров РПЛ и занимает третье место. В 13-м туре команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с «Зенитом».

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Газзаев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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 5 1 0
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