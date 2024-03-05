В Генконсульстве Нидерландов в Дубае заявили об отсутствии информации о возможном возвращении Промеса в Россию

В Генеральном консульстве Нидерландов в Дубае отреагировали на новость о возможном возвращении нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Россию после суда 5 марта.

«У нас по-прежнему нет информации о Промесе и его текущей ситуации», — сообщили «СЭ» в Генеральном консульстве.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Промес не будет экстрадирован в Нидерланды после ареста в ОАЭ за оставление места ДТП. Форвард вернется в Россию 5 марта.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. По информации Карпова, футболист был задержан из-за того, что покинул место аварии в ОАЭ. В данный момент нападающий помещен под домашний арест.

Ранее суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих нападающему. 19 июня 2023 года футболист также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.