Дочь Сальникова: «Отец перешел из «Спартака» в «Динамо», чтобы вызволить отчима из тюрьмы»

Юлия Сальникова, известная в прошлом советская теннисистка, дочь знаменитого футболиста Сергея Сальникова и мама теннисиста Стефаноса Циципаса, в интервью «СЭ» рассказала об обстоятельствах, из-за которых отец перешел из «Спартака» в «Динамо», а впоследствии вернулся в родной клуб.

— Никита Симонян рассказывал историю, почему ваш папа перешел из «Спартака» в «Динамо». Болельщики красно-белых ничего не знали и страшно его освистывали, но для него это был единственный шанс вытащить из тюрьмы отчима. Он сделал это, потом вернулся в «Спартак». Его лишили звания ЗМС, и он отбил в «Спартак» телеграмму, которая теперь в музее клуба: «Потерял заслуженного, приобрел вас». Что на эту тему говорят внутри семьи?

— Именно так мы эту историю и знаем — по крайней мере лично я. В музее «Спартака» была, но достаточно много лет назад, видела эту бумагу. Врезалась в память формулировка: «Приобрел вас». У меня есть друг детства Илья, фанат «Спартака», он меня туда и привел.

— В чем обвиняли отчима Сергея Сергеевича? Ваша сестра утверждала, что в шпионаже, а брат, который давал интервью вместе с ней, возразил: мол, за то, что на работе проворовался. Где истина?

— По-моему, речь все-таки шла о растрате средств. Но он находился на важной должности, которую хотелось занять многим. Так что, вполне возможно, все это было преувеличено, и его оговорили.

— И что, Сальникову говорили: «Перейдешь в «Динамо» — отчима можно будет вытащить»?

— Таких подробностей я знать не могу. Все же мы — дети Сергея Сергеевича от второго брака. В мое время папа уже был не игроком, а журналистом, комментатором, тренером. Знаю только, что эта история в нашем доме обсуждалась.

Папа со всей душой играл за «Спартак», это была его команда, обожаемая с детства. Но и за «Динамо», куда ему пришлось перейти, он играл по совести, потому что был профессионалом. Процесс по вызволению из тюрьмы отчима был небыстрый, занял несколько лет. А когда тот вышел на свободу и папа понял, что можно вернуться в «Спартак», — тут же это сделал. Его даже не остановило то, что у него отобрали звание заслуженного мастера спорта. Но довольно скоро вернули.

— Вы сами успели пообщаться с его отчимом?

— Да — когда мы собирались в поселке Болшево под Москвой. Это место, где жила моя бабушка и недалеко находилась база «Спартака». Так что у отца с детства все было вокруг этой команды. А у отчима, если не ошибаюсь, было близкое родство с певцом Иваном Козловским.

— Как сложилась судьба отчима после выхода из заключения?

— Он вернулся в Болшево. Но после тюрьмы что-то случилось со здоровьем, и не сразу, но достаточно скоро он умер.

— Вообще, вся эта история означает, что отчим для Сальникова многое значил.

— Да. Папин отчим Владимир сильно любил мою бабушку. Причем был моложе ее лет на семь-восемь. Отец понимал, что если маме станет хуже (а у нее был диабет), то отчим — единственный человек, который сможет о ней заботиться.