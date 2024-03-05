Дочь Сальникова: «Отец перешел из «Спартака» в «Динамо», чтобы вызволить отчима из тюрьмы»
Юлия Сальникова, известная в прошлом советская теннисистка, дочь знаменитого футболиста Сергея Сальникова и мама теннисиста Стефаноса Циципаса, в интервью «СЭ» рассказала об обстоятельствах, из-за которых отец перешел из «Спартака» в «Динамо», а впоследствии вернулся в родной клуб.
— Никита Симонян рассказывал историю, почему ваш папа перешел из «Спартака» в «Динамо». Болельщики красно-белых ничего не знали и страшно его освистывали, но для него это был единственный шанс вытащить из тюрьмы отчима. Он сделал это, потом вернулся в «Спартак». Его лишили звания ЗМС, и он отбил в «Спартак» телеграмму, которая теперь в музее клуба: «Потерял заслуженного, приобрел вас». Что на эту тему говорят внутри семьи?
— Именно так мы эту историю и знаем — по крайней мере лично я. В музее «Спартака» была, но достаточно много лет назад, видела эту бумагу. Врезалась в память формулировка: «Приобрел вас». У меня есть друг детства Илья, фанат «Спартака», он меня туда и привел.
— В чем обвиняли отчима Сергея Сергеевича? Ваша сестра утверждала, что в шпионаже, а брат, который давал интервью вместе с ней, возразил: мол, за то, что на работе проворовался. Где истина?
— По-моему, речь все-таки шла о растрате средств. Но он находился на важной должности, которую хотелось занять многим. Так что, вполне возможно, все это было преувеличено, и его оговорили.
— И что, Сальникову говорили: «Перейдешь в «Динамо» — отчима можно будет вытащить»?
— Таких подробностей я знать не могу. Все же мы — дети Сергея Сергеевича от второго брака. В мое время папа уже был не игроком, а журналистом, комментатором, тренером. Знаю только, что эта история в нашем доме обсуждалась.
Папа со всей душой играл за «Спартак», это была его команда, обожаемая с детства. Но и за «Динамо», куда ему пришлось перейти, он играл по совести, потому что был профессионалом. Процесс по вызволению из тюрьмы отчима был небыстрый, занял несколько лет. А когда тот вышел на свободу и папа понял, что можно вернуться в «Спартак», — тут же это сделал. Его даже не остановило то, что у него отобрали звание заслуженного мастера спорта. Но довольно скоро вернули.
— Вы сами успели пообщаться с его отчимом?
— Да — когда мы собирались в поселке Болшево под Москвой. Это место, где жила моя бабушка и недалеко находилась база «Спартака». Так что у отца с детства все было вокруг этой команды. А у отчима, если не ошибаюсь, было близкое родство с певцом Иваном Козловским.
— Как сложилась судьба отчима после выхода из заключения?
— Он вернулся в Болшево. Но после тюрьмы что-то случилось со здоровьем, и не сразу, но достаточно скоро он умер.
— Вообще, вся эта история означает, что отчим для Сальникова многое значил.
— Да. Папин отчим Владимир сильно любил мою бабушку. Причем был моложе ее лет на семь-восемь. Отец понимал, что если маме станет хуже (а у нее был диабет), то отчим — единственный человек, который сможет о ней заботиться.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
2
|Зенит
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
|
3
|Динамо
|19
|9
|8
|2
|31-23
|35
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Спартак
|19
|9
|4
|6
|27-24
|31
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|30-25
|31
|
7
|Рубин
|19
|8
|5
|6
|18-22
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
10
|Пари НН
|19
|7
|4
|8
|16-17
|25
|
11
|Факел
|19
|5
|7
|7
|16-20
|22
|
12
|Ахмат
|19
|5
|5
|9
|19-23
|20
|
13
|Урал
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|
14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
|
16
|Сочи
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|П
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5