Медведев сообщил, что Клаудиньо проголосует на выборах президента РФ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал «СЭ», будет ли бразильский полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо голосовать на выборах президента Российской Федерации.

В прошлом году футболист получил российский паспорт.

«Как гражданин России, Клаудиньо естественно будет голосовать на выборах президента. Он знает свои права и обязанности», — сказал Медведев «СЭ».

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта.