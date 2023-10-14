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Мостовой — про обучение в академии РФС: «В случае ухода Абаскаля из «Спартака» меня вряд ли возьмут на стажировку»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о своем обучении в тренерской академии РФС.

«Мое обучение проходит в штатном режиме, следующая встреча в ноябре. Прогуливал ли я? Нет, ни я, ни кто-либо другой не прогуливали уроки. Как я могу прогуливать, если самый старший из всех — все свое уже прогулял, ха-ха! Тем более, если я что-то и упустил, то Абаскаль вообще в школу не ходил и на тренерских курсах не присутствовал. Все прекрасно знают, что он не играл в футбол. Где футбол, а где уроки испанца, ха-ха! В случае ухода Абаскаля из «Спартака» меня вряд ли возьмут на стажировку, а он не пойдет доучиваться на тренера к нам в школу РФС. Рано или поздно он доработает в московском клубе, получит кругленькую сумму денег и уедет к себе в Испанию — будет дальше отдыхать и получать удовольствие от жизни. Потому что вряд ли после «Спартака» Абаскаль будет где-либо работать», — цитирует Мостового Sport24.

Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа.

Будучи футболистом, Мостовой выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес». В составе красно-белых он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР. В 2005 году Мостовой завершил карьеру игрока.

Источник: https://sport24.ru/football/news-586766-mostovoy-o-progulakh-v-trenerskoy-akademii-rfs-abaskal-voobshche-v-trenerskuyu-shkolu-ne-khodil
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
7
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Федор Чалов

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Роман Ежов

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Спартак

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