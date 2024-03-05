Пивоваров: «Не вижу ни одной причины, почему пиво на стадионе должно быть запрещено»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал заявление министра спорта РФ Олега Матыцина о том, что закон о паспорте болельщика на матчах РПЛ останется в силе, а также высказался за возвращение пива на стадионы.

«На матч с «Локомотивом» пришло 14 тысяч человек, а в нашей системе довольно большое количество людей с уже подтвержденными данными карты болельщика. Мы работаем и находимся в этих условиях. «Динамо» не выбирало эти условия, но мы все равно стараемся сделать максимум для наших болельщиков.

Мы поддерживаем инициативу с возвращением пива на стадионы на всех мероприятиях, слушаниях. Также мы выступали за пиво на аренах в Госдуме. Мы считаем, что в настоящее время стадион безопасен. Посещение арены — время проведения досуга. Насколько мне известно, в других досуговых местах разрешено употребление таких напитков. Поэтому не вижу ни одной причины, почему пиво на стадионе должно быть запрещено», — приводит слова Пивоварова Sport24.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.

Продажу алкогольных напитков на спортивных объектах и мероприятиях запретили в России с января 2005 года.