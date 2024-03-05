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5 марта, 11:52

Пивоваров: «Не вижу ни одной причины, почему пиво на стадионе должно быть запрещено»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал заявление министра спорта РФ Олега Матыцина о том, что закон о паспорте болельщика на матчах РПЛ останется в силе, а также высказался за возвращение пива на стадионы.

«На матч с «Локомотивом» пришло 14 тысяч человек, а в нашей системе довольно большое количество людей с уже подтвержденными данными карты болельщика. Мы работаем и находимся в этих условиях. «Динамо» не выбирало эти условия, но мы все равно стараемся сделать максимум для наших болельщиков.

Мы поддерживаем инициативу с возвращением пива на стадионы на всех мероприятиях, слушаниях. Также мы выступали за пиво на аренах в Госдуме. Мы считаем, что в настоящее время стадион безопасен. Посещение арены — время проведения досуга. Насколько мне известно, в других досуговых местах разрешено употребление таких напитков. Поэтому не вижу ни одной причины, почему пиво на стадионе должно быть запрещено», — приводит слова Пивоварова Sport24.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.

Продажу алкогольных напитков на спортивных объектах и мероприятиях запретили в России с января 2005 года.

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Константин Тюкавин

Динамо

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И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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