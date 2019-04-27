26 апреля в Доме футбола прошло совещание под председательством президента РФС Александра Дюкова с участием руководителей клубов РПЛ, в ходе которого обсуждались тенденции современного футбола.

- Основная цель нашей сегодняшней встречи - наладить более тесное взаимодействие с клубами российской премьер-лиги. Очень важно обмениваться информацией, мнениями по самым разным вопросам - развития молодежного футбола, специфики работы детско-юношеских региональных центров, судейства и многого другого, - заявил Дюков. - Мы обсуждали основные тенденции современного футбола, например, повышение интенсивности, рост качества скоростной работы. Футболисты, которые имеют преимущество в данном компоненте, как правило, обеспечивают положительный результат для своих команд. Рассчитываем, что клубы проанализируют полученную информацию для того, чтобы игроки могли прогрессировать с точки зрения интенсивности. Привычка к нагрузкам, такому стилю футбола позволит повышать зрелищность нашего чемпионата, улучшать результаты сборной.

В совещании участвовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

- За 2,5 года работы с национальной сборной России у нас накопилось много данных и, цифр, касающихся физической формы игроков. Мы хотели бы сегодня в формате информационного сообщения представить их вашему вниманию, акцентировав внимание на таком понятии как "интенсивность игры", - сказал Черчесов. - Футбол - не легкая атлетика, а еще тактика, техника, индивидуальные качества каждого футболиста и многое другое. Все цифрами измерить нельзя, но и проходить мимо них невозможно. Надеюсь, сегодняшняя встреча поможет нам улучшить взаимодействие между сборной и клубами, чтобы вместе продвигать российский футбол.

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