Дмитрий Гафин сообщил о разговоре с Сазоновым насчет смены спортивного гражданства

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» рассказал о разговоре с защитником Сабой Сазоновым насчет смены спортивного гражданства с российского на грузинское.

— Ваше отношение к решению Сабы Сазонова, который, возможно, скоро станет легионером, если примет участие в официальных играх за сборную Грузии.

— Это решение Сабы.

— Вы его пытались переубедить?

— Мы с ним разговаривали. Он принял решение, он уверен в нем. Сабе я могу только пожелать удачи в его карьере за сборную, которую он выбрал.

— У вас нет опасения, что скоро вы получите еще одного легионера и теоретически еще одного футболиста, который в любой момент может приостановить контракт?

— Такой момент, безусловно, существует. Но опять же в данном случае это выбор футболиста, который он делает сам. Что касается наших контрактных взаимоотношений с Сабой, мы ему доверяем, общаемся с его представителем, у него это папа. У Сазонова карьера развивается в общем-то неплохо: он стал основным игроком у нас в клубе, он поедет играть за сборную. Будем надеяться, что его карьера будет так же идти вверх по восходящей.