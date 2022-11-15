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Сегодня, 11:45

Дмитрий Гафин сообщил о разговоре с Сазоновым насчет смены спортивного гражданства

Микеле Антонов
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Саба Сазонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» рассказал о разговоре с защитником Сабой Сазоновым насчет смены спортивного гражданства с российского на грузинское.

— Ваше отношение к решению Сабы Сазонова, который, возможно, скоро станет легионером, если примет участие в официальных играх за сборную Грузии.

— Это решение Сабы.

— Вы его пытались переубедить?

— Мы с ним разговаривали. Он принял решение, он уверен в нем. Сабе я могу только пожелать удачи в его карьере за сборную, которую он выбрал.

— У вас нет опасения, что скоро вы получите еще одного легионера и теоретически еще одного футболиста, который в любой момент может приостановить контракт?

— Такой момент, безусловно, существует. Но опять же в данном случае это выбор футболиста, который он делает сам. Что касается наших контрактных взаимоотношений с Сабой, мы ему доверяем, общаемся с его представителем, у него это папа. У Сазонова карьера развивается в общем-то неплохо: он стал основным игроком у нас в клубе, он поедет играть за сборную. Будем надеяться, что его карьера будет так же идти вверх по восходящей.

Дмитрий Гафин. «Смолов зимой уедет. Но не из «Динамо», а на Мальдивы». Гафин — о первой части сезона для бело-голубых и трансферах

Футбол
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Саба Сазонов
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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3.03 00:00
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3.03 00:00
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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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