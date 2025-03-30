«Краснодар» — «Факел»: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн

«Краснодар» сыграет с «Факелом» в матче 22-го тура РПЛ в воскресенье, 30 марта. Игра пройдет на стадионе «Арена Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями противостояния «Краснодар» — «Факел» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

По итогам 21 тура премьер-лиги краснодарский клуб набрал 46 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда из Воронежа с 14 баллами идет на 15-й строчке чемпионата России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

30 марта 2025, 14:00. Ozon Арена (Краснодар)

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