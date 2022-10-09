В «Динамо» заявили, что изначально не рассматривали возможность подписания Норманна

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб достиг всех трансферных целей в летнее трансферное окно.

— Кто виноват в том, что усиление подоспело так поздно?

— Все было связано с различными обстоятельствами. С точки зрения футбольного регулирования в том числе тоже. Были разные факторы, думаю, что виновных в этом нет. В целом, мы собрались и все свои трансферные цели достигли.

— Агент Герман Ткаченко говорил, что «Динамо» брало третьи номера в списке игроков.

— Мы изначально не планировали, если мы говорим о тех игроках, которых мы подписали в последние дни. Наверное, так. Например, изначально мы не рассматривали Норманна — что он может принять решение вернуться в Россию. Когда такая возможность появилась — мы оперативно закрыли сделку.

В последний раз бело-голубые одерживали победу в чемпионате страны 3 сентября, обыграв на своем поле екатеринбургский «Урал» (2:1).

«Динамо» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ с 17 очками.