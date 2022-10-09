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9 октября, 14:14

«Спартак» — «Крылья Советов»: Ежов вывел гостей вперед

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов отметился голом в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0, первый тайм). Игра проходит в Москве на «Открытие Банк Арене».

Футболист забил на 6-й минуте встречи.

Это третий гол хавбека в РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
09 окт, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
5:2
Крылья Советов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Роман Ежов
4
0
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 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
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 Урал 13 4 1 8 13-23 13
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 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
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 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Оренбург

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Зенит

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Зенит

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