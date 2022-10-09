«Спартак» — «Крылья Советов»: Ежов вывел гостей вперед

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов отметился голом в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0, первый тайм). Игра проходит в Москве на «Открытие Банк Арене».

Футболист забил на 6-й минуте встречи.

Это третий гол хавбека в РПЛ.