Карпин — о словах про отставку из «Динамо»: «Что мне, сказать, что не уйду?»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал свои слова о возможной отставке.

— Меня спросили: как я отнесусь к отставке? А как к ней можно отнестись? — приводит слова Карпина «Чемпионат». — Что мне, сказать, что не уйду? Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке, так что это может произойти когда угодно. Всё зависит от результатов.

— Когда вы переходили в «Динамо», какой старт ждали?

— Естественно, не такой. Но что будет тяжело — да, понимал.

— Сейчас вы понимаете, когда игра станет лучше?

— Дело не только в игре, а скорее в результате. А результат часто зависит от одной ошибки либо с одной стороны, либо с другой.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года. Под его руководством бело-голубые набрали 8 очков в семи турах РПЛ и расположились на девятой строчке в турнирной таблице.

После поражения от махачкалинского «Динамо» (0:1) 31 августа Карпин заявил о готовности покинуть пост главного тренера команды.